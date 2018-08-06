Светлана Лобода поцеловала женщину в новом клипе "SuperSTAR": провокационное видео

Украинская певица Светлана Лобода после рождения второго ребенка продолжает активно работать. Звезда опубликовала долгожданный клип на зажигательную песню "SuperSTAR".

Как известно, недавно сеть взбудоражил тизер к ритмичному треку "SuperSTAR". В коротком видео Светлана Лобода предстала перед камерами с беременным животом. Певица с танцевальным балетом исполнила на песке ритмичные движения, которые иногда казались слишком эротическими. Как и артистка, танцовщицы тоже были беременными.

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Допис, поширений LOBODA️ (@lobodaofficial) 4 Чер 2018 р. о 9:20 PDT

После волны обсуждений в сети звезда все же презентовала клип на зажигательную песню. Светлана Лобода предстает в клипе в ярких образах, в частности, примеряет рыжеволосый парик. По замыслу режиссера Нателли Крапивиной, артистка спасает всех женщин, которые имеют одну общую проблему – одиночество.

В мире живут 3 миллиарда женщин: красивые и очень красивые. Хищные обольстительницы и невинные существа. И знаете, что между ними общее – все они одиноки. Не стоит погружаться в статистику: одиночество – не смерть, ее сложно зафиксировать. Моя задача – дать этим женщинам шанс,

– заявляет Светлана Лобода в начале клипа.

Не обошлось в видео и без провокаций: соблазнительная Светлана Лобода поцеловала актрису в клипе. Также в ролике певица с балетом продемонстрировали зажигательные танцы.

Смотрите провокационный клип Светланы Лободы на песню "SuperSTAR" (видео 18+):