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Светлана Лобода поцеловала женщину в новом клипе "SuperSTAR": провокационное видео

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Светлана Лобода "SuperSTAR"
Светлана Лобода "SuperSTAR"

Украинская певица Светлана Лобода после рождения второго ребенка продолжает активно работать. Звезда опубликовала долгожданный клип на зажигательную песню "SuperSTAR".

Как известно, недавно сеть взбудоражил тизер к ритмичному треку "SuperSTAR". В коротком видео Светлана Лобода предстала перед камерами с беременным животом. Певица с танцевальным балетом исполнила на песке ритмичные движения, которые иногда казались слишком эротическими. Как и артистка, танцовщицы тоже были беременными.

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После волны обсуждений в сети звезда все же презентовала клип на зажигательную песню. Светлана Лобода предстает в клипе в ярких образах, в частности, примеряет рыжеволосый парик. По замыслу режиссера Нателли Крапивиной, артистка спасает всех женщин, которые имеют одну общую проблему – одиночество.

В мире живут 3 миллиарда женщин: красивые и очень красивые. Хищные обольстительницы и невинные существа. И знаете, что между ними общее – все они одиноки. Не стоит погружаться в статистику: одиночество – не смерть, ее сложно зафиксировать. Моя задача – дать этим женщинам шанс,
– заявляет Светлана Лобода в начале клипа.

Не обошлось в видео и без провокаций: соблазнительная Светлана Лобода поцеловала актрису в клипе. Также в ролике певица с балетом продемонстрировали зажигательные танцы.

Смотрите провокационный клип Светланы Лободы на песню "SuperSTAR" (видео 18+):

 

Теги: LifeStyle Музыка Светлана Лобода
Источник: 24 Канал
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