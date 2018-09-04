Светлана Лобода показала, как выглядит ее младшая сестра

Популярная певица Светлана Лобода, которая недавно сыграла концерт в российском Кирове, показала семейное фото с сестрой Ксенией. Снимок звезда опубликовала в сети.

Певица Светлана Лобода не часто показывает семейные фото с дочерьми или другими родственниками. Однако в блоге артистки иногда появляются снимки из обыденной жизни, на которых видны ее близкие люди.

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Так, в День знаний Светлана Лобода похвасталась достижениями своей дочери Евангелины. Девочка пошла в 2 класс, примерив очаровательную форму темно-синего цвета.

Моя любовь к тебе не имеет границ... Бесконечно горжусь твоими первыми успехами и стремлениями к новым знаниям,

– поделилась Светлана Лобода.

Допис, поширений LOBODA️ (@lobodaofficial) 3 Вер 2018 р. о 8:35 PDT

Эффектно одетая певица приняла участие в торжественном празднике по случаю 1 сентября. Звезда счастливо улыбалась перед камерой в черном блестящем пиджаке и белой рубашке. Стильные украшения и идеальный макияж завершили образ артистки.

Поддержать маленькую Евангелину пришла и ее тетя Ксения. Как написали поклонники певицы, младшая сестра Светланы Лободы очень похожа на артистку. Однако были и такие, кто отрицал эту мысль. "Вы двойняшки?", "Очень похожи", "Как близнецы", "Сестра немного симпатичнее и естественнее", "Совсем не похожи. Вообще неудачное фото", – написали пользователи сети.