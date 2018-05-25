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Светлана Лобода показала первое фото с новорожденной дочерью

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Светлана Лобода показала фото дочери
Светлана Лобода показала фото дочери

Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно во второй раз стала мамой, показала милое фото с дочкой. Звезда опубликовала снимок в Instagram.

Как известно, 35-летняя Светлана Лобода рассекретила свою беременность не сразу. Об этом стало известно только в марте 2018 года, когда звезда уже не могла скрывать округлившийся живот. Однако до сих пор в СМИ ходят предположения, кто является отцом девочки.

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Сразу после объявления о беременности певица переехала в Лос-Анджелес, где и состоялись роды. Светлана Лобода выбрала клинику Cedars-Sinai Medical Center, где рожали детей Ким Кардашян, Бритни Спирс и другие знаменитости.

По словам инсайдеров, новорожденная девочка весит 3 килограмма, а ее рост составляет 48 сантиметров. Пока Светлана Лобода официально не объявляет эту информацию, однако уже поделилась первым фото с малышкой.

Спасибо Тебе за то, что сделал это чудо возможным,
– загадочно написала Светлана Лобода.

Стоит отметить, что певица не намерена уходить в декрет. Во время беременности звезда использовала свободное время для записи нового альбома. Кроме этого, артистка до 7 месяца беременности провела тур с выступлениями в 70 городах. Также Светлана Лобода снялась в волшебной фотосессии, где засветила милый беременный живот. 

До сих пор певица тщательно скрывает имя отца новорожденной девочки. По информации СМИ, им может быть 55-летний фронтмен группы Rammstein Тиль Линдеманн. Также поговаривают, что пара обручилась, потому что во время празднования дня рождения старшей дочери Светлана Лобода засветила обручальное кольцо с бриллиантом. 

Теги: LifeStyle Дети Звездные мамы Светлана Лобода
Источник: 24 Канал
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