Светлана Лобода показала российскому глянцу, что носит в сумке: видео

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и гастролирует в России, снялась для российской редакции модного журнала Vogue.

Недавно Лобода подтвердила, что беременна, а перед уходом в декретный отпуск певица снялась для российского глянца. В частности, Светлана рассказала, что у нее в сумке.

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Лобода показала свою коллекцию наушников и огромную книгу о режиссере Ларсе фон Триере.

Кроме того, певица рассказала, что является верующим человеком и носит с собой молитвенник и маленькую иконку.

Что в сумке Светланы Лободы: видео

На кадрах трудно не заметить огромное кольцо на безымянном пальце Лободы. Хоть певица подтвердила, что беременна, но имя отца не разглашает.



Российские СМИ пишут, что это может быть лидер культовой группы Rammstein Тиль Линдеманн.