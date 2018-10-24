Украинская певица Светлана Лобода, которая активно выступает в России, попала в больницу. Медики обследуют звезду и, вероятно, сделают ей операцию.

По словам певицы Аниты Цой, Светлана Лобода была госпитализирована с обструкцией почек. Согласно медицинским справочникам, это непроходимость мочевыводящих путей, которую очень важно вовремя обнаружить. При обострении болезни увеличивается чувствительность почек к инфекции и склонность к образованию камней, а неосложненная обструкция почти всегда приводит к атрофии почки.

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Судя по всему, хирургического вмешательства звезде не избежать. В СМИ подозревают, что российские врачи как раз решают этот вопрос. По словам же Аниты Цой, состояние Лободы тяжелое.

Светлана Лобода тоже сейчас находится в больнице. Обструкция почки, состояние тяжелое, предоперационное. Светочка, я держу тебя кулачки. Не сдавайся!

– обратилась Анита Цой.

Сама же российская певица тоже находится в госпитале. Ей сделали операцию на желчном пузыре. Сейчас идет ее реабилитация.

Отметим, что ночью 23 октября стало известно о срочной госпитализации Светланы Лободы. По информации СМИ, в больницу звезду привезли с сильными болями в животе. Обострение болезни произошло прямо посреди репетиции серии концертов, которые должны состояться 25, 26 и 28 октября в Москве. Представители артистки пока не комментируют ее госпитализацию.

Сейчас поклонники певицы взволнованы не только из-за самочувствия Светланы Лободы, но и из-за приобретенных билетов. По официальной информации, все места на выступление артистки были проданы. Поэтому страницу Лободы забросали вопросами, состоятся выступления, поскольку люди не знают, ехать ли им в Москву из других городов России.