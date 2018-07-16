Светлана Лобода рассекретила имя второй дочери
Украинская певица Светлана Лобода во второй раз стала мамой в конце мая. До сих пор артистка держала в секрете имя маленькой дочери.
Но теперь Лобода объявила, что назвала девочку – Тильдой. Светлана рассказала об этом российскому изданию Hello.
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Это второй ребенок певицы, в апреле 2011 года она родила первенца – дочку Евангелину.
Светлана Лобода назвала дочь в честь Тиля Линдеманна?
Стоит отметить, что до сих пор неизвестно, кто стал отцом второй дочери Лободы. Однако российские СМИ пишут, что отцом девочки является солист немецкой группы Rammstein, 55-летний Тиль Линдеманн (Till Lindemann). Кроме того, поклонники певицы предполагают, что Тильду назвали в честь отца.
Источник: 24 Канал
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