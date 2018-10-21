Светлана Лобода скрывала беременность от дочери: подробности

Певица Светлана Лобода, которая эмигрировала в Лос-Анджелес и частенько посещает Россию, рассказала о том, как сообщила своей дочери, семилетней Евангелине о пополнении в семье.

Об этом она рассказала в интервью шоу "Вечерний Ургант".

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Гримеры узнали о моей беременности на пятом месяце. Живот начал расти, и они осознали, что меняются параметры. А моя старшая дочь узнала на восьмом. Она мне все время говорила: "Мама, ты очень некрасиво выглядишь. Ты сильно поправилась. Тебе же на сцене выступать". А когда я ела, она подходила и забирала у меня булочки. Когда она узнала, Ева чуть не плакала. Она была такой счастливой. Она очень сильно хотела сестренку,

– призналась Лобода.

По словам Светланы, она была уверена, что назовет девочку Тильдой.

"Мы согласовали с папой и решили, что это будет Тильда", – добавила она, однако имя отца ребенка артистка так и не раскрыла.

Напомним, что до сих пор неизвестно, кто стал отцом второй дочери Лободы. Однако российские СМИ пишут, что отцом девочки является солист немецкой группы Rammstein, 55-летний Тиль Линдеманн (Till Lindemann). Кроме того, поклонники певицы предполагают, что Тильду назвали в честь отца.



Впоследствии Лобода спровоцировала слухи о замужестве. Женщина опубликовала фото, на котором позирует с ее 7-летней дочерью от первого брака Евангелиной, а на руках звезда нежно держит новорожденную Тильду, укутанную розовым пледом. Однако не это привлекло внимание поклонников певицы: на фото видна мужская рука с обручальным кольцом.