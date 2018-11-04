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      Светлана Лобода в очередной раз подогрела слухи о романе с лидером группы Rammstein: детали

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      Светлана Лобода и Тилль Линдеманн
      Светлана Лобода и Тилль Линдеманн / Комсомольская правда

      В СМИ до сих пор не утихают предположения насчет романа певицы Светланы Лободы и вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Все потому, что оба артиста подогревают слухи общими выходами и сообщениями в сети.

      На днях Светлана Лобода захотела показать самого верного критика своего творчества – 7-летнюю дочь Евангелину. У девочки певица спрашивала, будет ли иметь успех ее новая песня "Instadrama". Девочка одобрительно отвечала на вопрос о хите звездной мамы.

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      Однако не такая детская поддержка привлекла немалое внимание журналистов и пользователей сети. На Евангелине была подвеска в форме насекомого, которую раньше носил Тилль Линдеманн. Это в очередной раз спровоцировало слухи, что Светлана Лобода и солист группы Rammstein имеют романтические отношения.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Till Lindemann (@lindemann.till)

       

      Напомним, что до сих пор неизвестно, кто стал отцом второй дочери Лободы. Однако российские СМИ пишут, что отцом девочки является солист немецкой группы Rammstein, 55-летний Тилль Линдеманн (Till Lindemann). Кроме того, поклонники певицы предполагают, что Тильду назвали в честь отца.

      Недавно артист подогрел эти слухи. Тилль Линдеманн приехал в Москву и сам забрал Светлану Лободу из больницы. Звезде стало плохо на репетиции, впоследствии медики диагностировали у нее обструкцию почек. После операции Светлану Лободу выписали из клиники. По информации российских СМИ, Тилль Линдеманн повез певицу на ужин в ресторан, где к ним присоединилась дочь звезды от первого брака Евангелина.

      Теги: Звездные романы Светлана Лобода Музыка LifeStyle
      Источник: 24 канал
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