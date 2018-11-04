Светлана Лобода в очередной раз подогрела слухи о романе с лидером группы Rammstein: детали

В СМИ до сих пор не утихают предположения насчет романа певицы Светланы Лободы и вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Все потому, что оба артиста подогревают слухи общими выходами и сообщениями в сети.

На днях Светлана Лобода захотела показать самого верного критика своего творчества – 7-летнюю дочь Евангелину. У девочки певица спрашивала, будет ли иметь успех ее новая песня "Instadrama". Девочка одобрительно отвечала на вопрос о хите звездной мамы.

Читайте также: Скучная семейная жизнь не для меня, – солист Rammstein Тилль Линдеманн рассказал о личном

Однако не такая детская поддержка привлекла немалое внимание журналистов и пользователей сети. На Евангелине была подвеска в форме насекомого, которую раньше носил Тилль Линдеманн. Это в очередной раз спровоцировало слухи, что Светлана Лобода и солист группы Rammstein имеют романтические отношения.

Напомним, что до сих пор неизвестно, кто стал отцом второй дочери Лободы. Однако российские СМИ пишут, что отцом девочки является солист немецкой группы Rammstein, 55-летний Тилль Линдеманн (Till Lindemann). Кроме того, поклонники певицы предполагают, что Тильду назвали в честь отца.

Недавно артист подогрел эти слухи. Тилль Линдеманн приехал в Москву и сам забрал Светлану Лободу из больницы. Звезде стало плохо на репетиции, впоследствии медики диагностировали у нее обструкцию почек. После операции Светлану Лободу выписали из клиники. По информации российских СМИ, Тилль Линдеманн повез певицу на ужин в ресторан, где к ним присоединилась дочь звезды от первого брака Евангелина.