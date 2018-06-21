Светлана Лобода засветила фигуру после родов: фото
Украинская певица Светлана Лобода после рождения второго ребенка показывает поклонникам в соцсетях свои фото с подтянутой фигурой.
Певица опубликовала фотографию на своей странице в Instagram.
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На фото Лобода позирует в облегающей черной одежде. Поклонники сразу заметили и прокомментировали замечательную фигуру певицы.
Отметим, что Светлана Лобода родила дочку 24 мая в Медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе, США. Это уже второй ребенок певицы, в апреле 2011 года она родила первенца – дочь Евангелину.
Светлана Лобода / Instagram
Источник: 24 Канал
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