Светлана Лобода засветила фигуру после родов: фото

Украинская певица Светлана Лобода после рождения второго ребенка показывает поклонникам в соцсетях свои фото с подтянутой фигурой.

Певица опубликовала фотографию на своей странице в Instagram.

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На фото Лобода позирует в облегающей черной одежде. Поклонники сразу заметили и прокомментировали замечательную фигуру певицы.

Отметим, что Светлана Лобода родила дочку 24 мая в Медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе, США. Это уже второй ребенок певицы, в апреле 2011 года она родила первенца – дочь Евангелину.



Светлана Лобода / Instagram