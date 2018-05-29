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Светлана Лобода засветила пышную грудь на первых фото после родов

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Светлана Лобода показала пышные формы после родов
Светлана Лобода показала пышные формы после родов / Фото из открытых источников

Светлана Лобода после рождения второй дочки остается в США. Однако звезда не забывает о своих поклонниках и радует их новыми пикантными снимками.

Украинская певица Светлана Лобода недавно во второй раз стала мамой. По информации СМИ, роды состоялись 24 мая. Однако артистка до сих пор не прокомментировала ни эти данные, ни имя новорожденной девочки. Также Светлана Лобода пока держит в секрете имя отца ребенка, что провоцирует немало слухов в прессе.

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То, что у певицы все-таки появилась вторая дочь, сомнений не оставляет, так как Светлана Лобода показала новорожденную малышку и первые пикантные фото после родов. На снимках звезда позирует в наряде с соблазнительным декольте. Певица не скрывает свою сексуальность, опустив бретельки одежды.

Кроме этого, звезда позировала перед окном в солнечный день. При этом Светлана Лобода опустила бежевую накидку с плеч, показав свои пышные формы после родов. 

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Не менее интригующей была и фотография, которую звезда сделала в ванной комнате. Светлана Лобода нагнулась к зеркалу, показав аппетитные формы.

"Ну, доброе утро", – написала певица под фото.

Напомним, что 35-летняя певица Светлана Лобода рассекретила свою беременность не сразу. Об ожидании второго ребенка стало известно только в марте 2018 года, когда звезда не смогла скрывать округлый живот. Перед родами Светлана Лобода поселилась в солнечном Лос-Анджелесе, где и произошло рождение девочки.

Пока певица тщательно скрывает имя отца новорожденного ребенка. В СМИ поговаривают, что им является 55-летний фронтмен группы Rammstein Тиль Линдеманн. Также распространяется информация, что звездная пара обручилась, так как на праздновании дня рождения старшей дочери Светлана Лобода показала обручальное кольцо с бриллиантом.

Теги: Новости Украины LifeStyle Дети Светлана Лобода Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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