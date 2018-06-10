Светлана Лобода засветилась на вручении премии в России: фотофакт
Светлана Лобода отметилась на вручении российской премии "Муз-ТВ", которая состоялась в Москве. Звезда в черном платье счастливо позировала перед фотографами.
Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно во второй раз стала мамой, решила не сидеть в имении в Лос-Анджелесе, а податься в Москву. Там все российские звезды собрались на торжественное вручение премии "Муз-ТВ".
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Артистка надела роскошное приталенное платье с кружевным низом, продемонстрировав пышные формы и стройную талию. Светлана Лобода собрала волнистые волосы в стильную прическу и подобрала к образу босоножки на каблуках.
На самой премии звезда появилась в другом образе. Светлана Лобода примерила костюм с золотым принтом. На "Муз-ТВ" певица получила награду в номинации "Лучшая певица 2018 года". Статуэтку артистке вручил Филипп Киркоров, сделав громкое вступительное слово перед выходом Светланы Лободы на сцену. Звезда не скрывала своего счастья от победы.
Этот вечер я запомню надолго. Спасибо,
– написала Светлана Лобода.
Кроме Светланы Лободы, на красной дорожке "Муз-ТВ" засветились украинская телеведущая Регина Тодоренко и певица Ани Лорак.