Светлана Лобода засветилась на вручении премии в России: фотофакт

Светлана Лобода отметилась на вручении российской премии "Муз-ТВ", которая состоялась в Москве. Звезда в черном платье счастливо позировала перед фотографами.

Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно во второй раз стала мамой, решила не сидеть в имении в Лос-Анджелесе, а податься в Москву. Там все российские звезды собрались на торжественное вручение премии "Муз-ТВ".

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Артистка надела роскошное приталенное платье с кружевным низом, продемонстрировав пышные формы и стройную талию. Светлана Лобода собрала волнистые волосы в стильную прическу и подобрала к образу босоножки на каблуках.

Допис, поширений LOBODA FAN (@loboda_svetlana_fan_) 8 Чер 2018 р. о 11:20 PDT

На самой премии звезда появилась в другом образе. Светлана Лобода примерила костюм с золотым принтом. На "Муз-ТВ" певица получила награду в номинации "Лучшая певица 2018 года". Статуэтку артистке вручил Филипп Киркоров, сделав громкое вступительное слово перед выходом Светланы Лободы на сцену. Звезда не скрывала своего счастья от победы.

Этот вечер я запомню надолго. Спасибо,

– написала Светлана Лобода.

Допис, поширений (@svetlana_loboda_fan) 9 Чер 2018 р. о 3:26 PDT

Допис, поширений LOBODA️ (@lobodaofficial) 9 Чер 2018 р. о 9:50 PDT

Кроме Светланы Лободы, на красной дорожке "Муз-ТВ" засветились украинская телеведущая Регина Тодоренко и певица Ани Лорак.

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak) 8 Чер 2018 р. о 9:42 PDT