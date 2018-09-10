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Светлана Тарабарова родила мальчика

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Светлана Тарабарова родила первенца, Тарабарова родила мальчика
Светлана Тарабарова родила первенца, Тарабарова родила мальчика / viva

Украинская певица Светлана Тарабарова родила мальчика (дата) и (место). Для Тарабаровой и ее мужа Алексея Бондаря – это первый ребенок.

Свою беременность Светлана Тарабарова скрывала от общественности до шестого месяца! Певица умело подбирала одежду и не прекращала концерты и съемки в клипах, о ее положении никто даже не подозревал.

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"23:25 – время, когда родилось наше счастье", 
– сообщила Светлана.

Официально Тарабарова заявила об ожидании первенца в интервью и уже после этого часто делилась снимками, на которых она уже не скрывала округлый живот. По словам певицы, первенец уже помогал ей в творчестве и вдохновлял на создание нового материала.

Также певица рассказала смешную историю о том, как она узнала о беременности, ведь сначала Светлана решила, что просто начинает набирать лишний вес.

Я начала пить активированный уголь, придерживалась рисовой диеты. А потом звоню своему врачу, и она интересуется: "Светочка, а вы тест сделали?" Я говорю: "О, отличная идея!" И в четыре утра увидела долгожданные две полоски. Разбудила Лешу в полной эйфории. Конечно, мы уже не уснули: смеялись, плакали, строили планы – в общем, мы были счастливы,
– рассказала Светлана Тарабарова.

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Пол будущего ребенка супруги не скрывали и уже в июне стало известно, что они ожидают мальчика. Пара уже даже придумала имя, но пока называют его только "пацан".

Отметим, в октябре 2016 года певица вышла замуж за 40-летнего продюсера Алексея Бондаря, который на 14 лет старше ее. Тогда Светлана Тарабарова написала песни "Свет в тебе", "Хорошо с тобой", "Я говорю да". Романтические композиции до сих пор имеют немалую популярность. Для обоих это первый брак и первый ребенок.

 

Теги: Новости Украины Музыка Звездные мамы LifeStyle Светлана Тарабарова
Источник: 24 Канал
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