Световой коллапс на Троещине: почему в Киеве обесточен целый жилой массив

Не работали светофоры, остановились троллейбусы и трамваи, людей не выпускали из магазинов, – в столице обесточен целый жилой массив.

Речь идет о Деснянском районе столицы, сообщает "Информатор".

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Как сообщали местные жители, не работали светофоры и остановились троллейбусы и трамваи, не горели фонари.

Также очевидцы утверждали, что в ТРЦ SkyMall людей не выпускали из некоторых магазинов. Чтобы выйти, нужно было показать свои сумки охранникам из-за того, что рамки не работали.

На Троещине в Киеве масштабное обесточивание без света – 291 многоквартирный жилой дом

По информации КП "Киевпастранс", заблокированным было движение трамваев 28, 33К, 35, 4, 5 и троллейбусов 37, 37А, которые ездят по улицам Закревского, Бальзака, Драйзера и Братиславской. Также в коммунальной службе обвинили в отсутствии света КП "Киевэнерго".

Смотрите видео: в ТРЦ SkyMall выключили свет

Сейчас известно, что в Деснянском районе произошло аварийное отключение. Восстановить электроэнергию в соответствующих службах пообещали около 19:00. Однако, включили свет раньше, в 16:43.

Сообщение об остановке движения трамваев и троллейбусов в столице

Позже в ДТЭК "Киевские электросети" прокомментировали ситуацию с отключением света.

"В 16:05 произошла аварийная ситуация на Левом берегу Киева: отключились 4 высоковольтные кабельные линии: "ТЭЦ-6 Троещина 1", "ТЭЦ-6 –Троещина 2", "ТЭЦ-6 – Деснянский 1", "ТЭЦ-6 – Деснянский 2". В результате аварии прекратилось электроснабжение части жилого массива Троещина и Воскресенка. Улицы Драйзера, Выгуровский бульвар, Сабурова, Маяковского, Данькевича, Ватутина, бульвар Перова и все улицы села Троещина", – отметили в компании.

Так, без света остались 291 жилой дом, 305 организаций, 325 частных жилых домов и ТРЦ "Sky Mall".