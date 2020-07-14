Согласно данным свежего социологического опроса, наибольшая поддержка избирателей пока у 2 партий – "Слуга народа" и "Европейская солидарность". Именно эти партии получили бы примерно по 20%, если бы выборы в Киевский городской совет состоялись в ближайшее время.

Президентская партия несколько опережает в рейтингах "Европейскую солидарность". Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

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За партию "Слуга народа" готовы проголосовать 18% всех опрошенных, или 19% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за какую партию голосовать. За партию "Европейская солидарность" соответственно 14% и 20%.

Результаты социологического опроса

За партию "УДАР" готовы проголосовать соответственно 11% и 12%;

за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – соответственно 8% и 11%;

за ВО "Батькивщина" – соответственно 6% и 8%;

за партию "Победа Пальчевского" – соответственно 6% и 6%;

за партию "Сила и честь" – соответственно 5% и 5%;

за "Партию Шария" – соответственно 3% и 3%;

за партию "Украинская стратегия Гройсмана" – соответственно 2% и 2%;

за партию "Гражданская позиция" – соответственно 2% и 2%;

за ВО "Свобода" – соответственно 2% и 2%;

за "Радикальную партию Олега Ляшко" – соответственно 2% и 2%;

за партию "Оппозиционный блок" – соответственно 1% и 2%;

за партию "Голос" – соответственно 2% и 1%;

за партию "Движение Новых сил Михаила Саакашвили" – соответственно 2% и 1%;

за партию "Блок Омельченко" – соответственно 1% и 1%;

за партию "5.10" – соответственно 1% и 1%;

за партию "Родная страна" – соответственно 1% и 1%;

за партию "Объединение "Самопомич"– соответственно 0,4% и 1%;

за партию "Свои" – соответственно 0,1% и 0,2%.

Исследования проводились с 20 июня по 2 июля 2020 года в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. В общем опросили 2025 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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