Свидание обернулось смертью: под Харьковом утонул автомобиль с людьми – СМИ
Источник:057.ua
Харьковские телеграм-каналы сообщили о чрезвычайном происшествии в Безлюдовке, произошедшем поздно вечером 11 сентября. В местном водохранилище утонул автомобиль, в котором находились люди.
По предварительной информации, в авто находились парень с девушкой. Почему они оказались под водой – пока неизвестно.
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У Безлюдовки утонул автомобиль с людьми: все, что известно
В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Харьковской области журналистам подтвердили:
- Автомобиль у Харькова в Безлюдовке действительно ушел под воду. Это произошло вечером 11 сентября.
- У Безлюдовского водохранилища спасатели несколько часов пытались вытянуться автомобиль.
- По состоянию на начало суток 12 сентября этого сделать не удавалось – обрывался трос.
- После полуночи стало известно, что авто таки вытащили (с глубины около 5 метров).
В ГСЧС не указывали, были ли люди в машине и сколько их там могло быть, не уведомили и о марке утонувшего авто.
В то же время:
- В телеграм-канале "ТРУХА" пишут, что в затонувшем автомобиле находились на свидании парень с девушкой. Каким-то образом машина не устояла и скатилась в воду, людям спастись не удалось.
- В телеграм-канале "ВЕХА" же написали, что речь идет о Renault Traffic. Сам инцидент вроде бы видели свидетели, они же слышали крики из автомобиля, когда тот тонул.
- Когда авто вытащили, как пишут в "ТРУХА", медики скорой подтвердили, что в нем нашли двух погибших.
В Безлюдовке утонул автомобиль с людьми: фото с места события
Безлюдовка, где произошла трагедия, расположена прямо под Харьковом: смотрите карту
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