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      Свидетелю, который отказался от показаний против Труханова, грозит полгода ареста

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      Геннадий Труханов
      Геннадий Труханов

      Штраф или 6 месяцев ареста грозит пенсионеру, экс-полицейскому Николаю Ткачу – свидетелю по делу одесского "Краяна" против городского головы Одессы Геннадия Труханова, которого обвиняют в завладении 92 миллионами гривен городского бюджета.

      Об этом сообщает "Судебный репортер".

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      Дело в том, что прокуроры САП и детективы НАБУ завершили досудебное расследование и направляют в суд дело по подозрению свидетеля, который отказался давать показания во время допроса в суде над Трухановым. Об этом говорится на официальной странице САП в фейсбуке.

      По материалам следствия, этот свидетель знал о подготовке поддельного отчета по оценке стоимости нежилого помещения админкорпуса бывшего завода "Краян". Кроме того, он контактировал с отдельными обвиняемыми в уголовном производстве по факту завладения средствами бюджета Одессы в сумме более 92 млн грн в результате реализации схемы приобретения в собственность помещения завода.


      Николай Ткач, который отказался свидетельствовать в суде над Трухановым / Фото sud-report.org.ua

      По информации из наших источников в правоохранительных органах, этот свидетель – пенсионер, бывший полицейский Николай Ткач. Следователи предполагают, что все команды обвинненому оценщику Галине Богдановой давал именно он. Адвокат Анна Скорик, якобы, заводила его на завод "Краян" для фотографирования во время проведения там ремонта. Из материалов дела также следует, что все фото завода "Краян" пересылались с компьютера Ткача,
      – информирует "Судебный репортер".

      Однако 14 февраля 2019-го во время допроса в Малиновском суде Одессы мужчина просто отказался давать показания. Он заявил, что лично знает обвиняемых Богданову и директора ООО "Valton Group" Игоря Кравченко. Однако, когда прокурор спросил его, когда и как тот их знает, Ткач отказался говорить. Его поддержали адвокаты обвиняемых.

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      Геннадий Труханов и адвокаты обвиняемых

      Судья дополнительно объяснял Ткачу, что отказываться давать показания можно только в случае, если они касаются его самого или близких родственников. Свидетель и дальше ссылался на ст. 63 Конституции Украины. Однако в данном случае – безосновательно, поскольку он не является членом семьи или близким родственником обвиняемых по уголовному делу. В прокуратуре объясняют, что показания свидетеля не могли стать основанием для подозрения и обвинения ему, близких родственников или членов его семьи.


      Прокуроры САП по делу против Труханова Валентин Мусияка и Максим Кравченко (слева направо)

      Действия Ткача САП квалифицировала по ч. 1 ст. 385 Уголовного кодекса Украины. Преступление проявляется в бездействии – отказе свидетеля от дачи показаний. Поэтому ему грозит штраф от пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев.

      Напомним, в марте 2019-го НАБУ открыло уголовные производства против нескольких свидетелей, которые отказались давать показания в суде над Трухановым. Среди них – и дело против Ткача. Прокуроров САП по поводу этого допросили, а коллегия судей тогда отказалась от допросов. Судьи обосновали отказ "непрерывностью рассмотрения особого и резонансного дела Труханова". Из наших источников, досудебное расследование продолжается как минимум в открытых делах против еще 2 свидетелей.


      Судьи по делу Труханова: Виктор Корой, Сергей Черевко и Дмитрий Передедко (слева направо)

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      За что судят Труханова?

      В феврале 2018 года Труханову сообщили о подозрении в совершении преступления, а в октябре вручили обвинительный акт. Одним из обвинений по делу является преступный сговор и приобретение за 185 миллионов гривен из городского бюджета админздания Одесского завода тяжелого краностроения "Краян". 9 ноября 2018 года Малиновский райсуд Одессы взялся за дело Труханова. Сам мэр свою вину отрицает и до сих пор не отстранен от должности. Вместе с ним на скамье подсудимых находится еще семь человек, среди которых и его заместитель Павел Вугельман.

      За 7 месяцев рассмотрения дела по существу зачитали 215 страниц обвинительного акта, исследовали 67 томов письменных доказательств и допросили около 100 свидетелей стороны обвинения. Очевидно, благодаря космически быстрому темпу рассмотрения и отсутствию интереса к установлению объективных обстоятельств дела одесские судьи пытались спасти Труханова от Антикоррупционного суда, который заработал 5 сентября.

      Общественные активисты предполагали, что одесские судьи оправдают фигурантов и обвиняли их в ангажированности. Прокуроры ходатайствовали заключить Труханова и приспешников на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. 9 июля Малиновский суд Одессы оправдал Труханова и всех фигурантов дела якобы из-за недоказанности состава преступления. Апелляционную жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры 10 октября направили в Апелляционную палату Высшего Антикоррупционного суда.

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      Автор: Екатерина Петренко
      Теги: Новости Украины Новости политики НАБУ САП Новости Одессы Геннадий Труханов
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