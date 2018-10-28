Свитолина – победительница Итогового турнира WTA: эмоциональные кадры победы

Украинка Элина Свитолина одержала победу в драматичном финальном поединке Итогового турнира WTA в бою против американской теннисистки Слоан Стивенс.

Несмотря на то, что фаворитом финального матча считали Стивенс, Свитолина сумела вырвать у нее победу.

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Украинка не сдерживала эмоций после победы.

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В послематчевом интервью Свитолина призналась, что отныне Сингапур станет для нее особым местом.



Элина Свитолина празднует победу на Итоговом турнире в Сингапуре

Элина Свитолина победила на турнире в Сингапуре

Благодаря этой победе на Итоговом турнире WTA украинка вернется на четвертую строчку в рейтинге лучших теннисисток планеты.

Смотрите видео победы Свитолиной на турнире в Сингапуре​:

Кто такая Элина Свитолина: смотрите видео

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