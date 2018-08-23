Свитолина готовится к US Open-2018 вместе со скандальной россиянкой: видео
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в преддверии старта последнего в этом году турнира серии Большого шлема US Open провела открытую тренировку с бывшей первой ракеткой мира россиянкой Марией Шараповой.
Девушки играли в высоком темпе, проведя множество розыгрышей на полной скорости. После практики Мария и Элина отправились к собравшимся на стадионе зрителям для раздачи автографов и фотосъемки.
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Отметим, что спортсменки уже не впервые проводят совместную тренировку. Перед Rogers Cup Шарапова и Свитолина поспаринговали в Монреале.
Напомним, что матчи основной сетки US Open стартуют 27 августа. Элина Свитолина на турнире посеянная под 7-м номером.
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