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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Свитолина готовится к US Open-2018 вместе со скандальной россиянкой: видео

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Элина Свитолина провела спарринг с Марией Шараповой
Элина Свитолина провела спарринг с Марией Шараповой

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в преддверии старта последнего в этом году турнира серии Большого шлема US Open провела открытую тренировку с бывшей первой ракеткой мира россиянкой Марией Шараповой.

Девушки играли в высоком темпе, проведя множество розыгрышей на полной скорости. После практики Мария и Элина отправились к собравшимся на стадионе зрителям для раздачи автографов и фотосъемки.

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Отметим, что спортсменки уже не впервые проводят совместную тренировку. Перед Rogers Cup Шарапова и Свитолина поспаринговали в Монреале.

Напомним, что матчи основной сетки US Open стартуют 27 августа. Элина Свитолина на турнире посеянная под 7-м номером.

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Теги: Новости спорта Теннис Элина Свитолина
Источник: 24 Канал
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