Свитолина готовится к US Open-2018 вместе со скандальной россиянкой: видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в преддверии старта последнего в этом году турнира серии Большого шлема US Open провела открытую тренировку с бывшей первой ракеткой мира россиянкой Марией Шараповой.

Девушки играли в высоком темпе, проведя множество розыгрышей на полной скорости. После практики Мария и Элина отправились к собравшимся на стадионе зрителям для раздачи автографов и фотосъемки.

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Отметим, что спортсменки уже не впервые проводят совместную тренировку. Перед Rogers Cup Шарапова и Свитолина поспаринговали в Монреале.

Напомним, что матчи основной сетки US Open стартуют 27 августа. Элина Свитолина на турнире посеянная под 7-м номером.

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