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      Свитолина и Цуренко тепло поздравили 18-летнюю Ястремскому с победой в Таиланде

      1 Читати новину українською
      Даяна Ястремская
      Даяна Ястремская / AFP

      Звездные украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко поздравили 18-летнюю украинку Даяну Ястремскому со вторым титулом WTA.

      24 канал сообщал, что 3 февраля Даяна Ястремская выиграла престижный теннисный турнир в городе Хуахин (Таиланд). В третьем сете Ястремская уступала 2:5, но сумела переломить ход поединка и выиграть матч. Победу на турнире она посвятила матери, которая попала в больницу.

      Читайте также: Кто такая Даяна Ястремская: история 18-летней звезды украинского тенниса

      "Так держать! Продолжай отличную работу", – написала Свитолина в своем Twitter-аккаунте.

      "Поздравляю с большим достижением, Даяна! Большой успех!", – также с помощью Twitter похвалила юную украинку Цуренко.

      В обновленном рейтинге WTA Ястремская поднялась на 34 место и стала самой молодой представительницей топ-40 мирового рейтинга.

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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