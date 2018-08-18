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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

Свитолина и Цуренко уступили в четвертьфинале турнира в Цинциннати

27 Читати новину українською
Элина Свитолина
Элина Свитолина / Соцсети

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко не сумели пройти стадию 1/4 финала турнира в американском Цинциннати с призовым фондом в 2,875 миллиона долларов.

Свитолина свой матч против Бертенс из Нидерландов начала довольно успешно. После пяти геймов украинка была впереди 4:1. Но после того ее соперница сумела полностью переломить ход поединка, выиграв пять геймов подряд.

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Выровняла положение Свитолина в начале второго сета. Однако на этот раз после счета 2:2 она проиграла три гейма подряд. Однако в восьмом гейме не дала сопернице реализовать матч-пойнт на ее соперницы. И Бертенс это сделала уже в следующем гейме на подаче Свитолиной, выиграв сет и матч в целом с первой попытки.

Элина Свитолина – Кики Бертенс 0:2 (4:6, 3:6)

Значительно сильнее соперница выпала в четвертьфинале другой украинке Леси Цуренко. Ей противостояла первая ракетка мира румынка Симона Халеп.

Несмотря на это, именно Цуренко в первом сете повела со счетом 4:1. А в шестом гейме четыре раза могла реализовать брейк-пойнт. И все же румынка выиграла этот гейм. А потом и девять следующих подряд. При этом второй сет длился всего 29 минут. Цуренко смогла выиграть только

Леся Цуренко – Симона Халеп 0:2 (4:6, 1:6)

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Теги: Новости спорта Элина Свитолина Теннис
Источник: 24 Канал
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