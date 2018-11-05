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      Свитолина и далее четвертая ракетка мира, Козлова вернулась в топ-100: обновленный рейтинг WTA

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      Элина Свитолина
      Элина Свитолина / Фото из соцсетей

      На сайте WTA опубликован обновленный рейтинг лучших теннисисток планеты. В нем произошли немалые изменения.

      Топ-10 мирового рейтинга остается без изменений – Симона Халеп из Румынии и в дальнейшем первая ракетка мира, в то время как украинка Элина Свитолина – на четвертой позиции.

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      Зато произошли изменения в топ-100 для Украины. Так, Екатерина Козлова, которая сыграла в финале турнира в Торонто, поднялась сразу на 5 позиций и вошла в сотню лучших теннисисток планеты. Теперь она на 99-й позиции.

      Выше нее из украинок еще две теннисистки (кроме уже упомянутой Свитолиной). Это Леся Цуренко (27-е место) и Даяна Ястремская (60-е место).

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      Стоит отметить, что Ангелина Калинина опустилась на одну позицию (110-я), Марта Костюк на одну позицию поднялась (118-я), Катерина Бондаренко осталась без изменений (132-я).

      Больше всего среди украинок поднялась Дарья Лопатецкая. Благодаря выходу в четвертьфинал турнира в Торонто 15-летняя теннисистка поднялась на 58 позиций вверх и теперь на 465-й позиций. Она стала тринадцатой украинкой, которая попала в топ-500.

       

       

      Теги: Спорт Даяна Ястремская Элина Свитолина Теннис
      Источник: 24 канал
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