Свитолина и другие звезды женского тенниса открыли письма со своими предсказаниями на 2018 год

Звезды мирового тенниса Симона Халеп, Каролин Гарсия, Каролина Плишкова, Элина Свитолина и другие распечатали конверты со своими прогнозами на прошлый сезон.

Девушки обошлись общими фразами и просто написали, что это был хороший сезон, а дальше будет еще лучше.

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Напомним, что главным достижением Элины Свитолиной в 2018 году стала победа на итоговом турнире WTA в Сингапуре, где она покорила все пять матчей. Благодаря такому результату Свитолина смогла подняться на четвертую строчку мирового рейтинга. Также Элина оказалась на втором месте по проценту выигранных матчей на турнирах WTA в 2017 и 2018 годах.

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