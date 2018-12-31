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      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
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      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ

      Свитолина и другие звезды женского тенниса открыли письма со своими предсказаниями на 2018 год

      12 Читати новину українською
      Элина Свитолина
      Элина Свитолина

      Звезды мирового тенниса Симона Халеп, Каролин Гарсия, Каролина Плишкова, Элина Свитолина и другие распечатали конверты со своими прогнозами на прошлый сезон.

      Девушки обошлись общими фразами и просто написали, что это был хороший сезон, а дальше будет еще лучше.

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      Напомним, что главным достижением Элины Свитолиной в 2018 году стала победа на итоговом турнире WTA в Сингапуре, где она покорила все пять матчей. Благодаря такому результату Свитолина смогла подняться на четвертую строчку мирового рейтинга. Также Элина оказалась на втором месте по проценту выигранных матчей на турнирах WTA в 2017 и 2018 годах.

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      Теги: Спорт Елина Свитолина Теннис
      Источник: 24 Канал
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