Свитолина на US Open победила свою обидчицу с Wimbledon

Во втором круге US Open украинка Элина Свитолина встречалась с немкой Татьяной Марией. Эти теннисистки недавно играли между собой – в первом круге Wimbledon, когда неожиданную победу одержала соперница украинки.

Однако на этот раз Свитолина взяла реванш. На два сета она потратила всего один час и 10 минут. При этом сам матч проходил на жаре – градусник показывал более 40 градусов по Цельсию.

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Первый сет начался с того, что теннисистки проиграли свои подачи. Однако если Свитолина отдала лишь одну свою, то Мария – две. В седьмом гейме Свитолина еще раз выиграла подачу соперницы, и в восьмом оформила победу в сете 6:2.

Второй сет тоже начался с того, что Свитолина выиграла подачу соперницы. Однако на этот раз украинка не отдала свою. При таком преимуществе в два очка теннисистки дошли до девятого гейма, где с третьей попытки Свитолина таки осуществила матч-пойнт.

Элина Свитолина – Татьяна Мария 2:0 (6:2, 6:3)

В третьем круге US Open украинка встретится с победительницей пары Кьян Ван – Ирина Бегу.

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