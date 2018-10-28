Свитолина, Медведев или Долгополов? Кто лучший (ая) теннисист (ка) в истории Украины

В воскресенье, 28 октября, украинка Элина Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA, куда приглашают выступать лучших восемь теннисисток по итогам сезона. Она выиграла все пять матчей и завоевала желанный трофей.

Благодаря этой победе Свитолина поднимется на четвертую строчку в рейтинге WTA. Лучшим ее результатом было третье место. При этом украинка ни разу не угодила даже в финал турниров Grand Slam. Лучший ее результат – это четвертьфиналы Australian Open (2018) и дважды Roland Garros (2015 и 2017 годы). Хотя были турниры, где она вылетала уже в первом раунде.

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В противоположность ей Андрей Медведев провел в профессиональном теннисе 10 лет – с 1991 по 2001 год. За это время он выиграл 11 титулов в одиночном разряде, был четвертой ракеткой мира, выходил в финал Roland Garros (он также одержал победу в этом турнире среди юношей в 1991 году).

Екатерина Бондаренко тоже не выигрывала турниры Grand Slam на взрослом уровне в одиночном разряде. Однако она в 2004 году стала чемпионкой Wimbledon среди юниорок, победив в финале сербку Ану Иванович. 25 января 2008 года сестры Алена и Катерина Бондаренко выиграли Australian Open в парном разряде, обыграв в финале дуэт белоруски Виктории Азаренко и представительницы Израиля Шахар Пеер. В 2012 году Екатерина на некоторое время покинула теннис из-за беременности. Родив дочь, она вернулась в 2014 году. 2017 года она выиграла турнир в Ташкенте – первая мама, которая сумела выиграть турнир WTA после Ким Клистерс.

Самая высокая позиция в рейтинге ATP у Сергея Стаховского – 31 место. В его активе лишь четыре титула ATP Tour. Зато он 21 февраля 2014 года, после кровавых событий в Киеве, заявил, что больше никогда не будет общаться с российскими СМИ за их ложь о событиях на Майдане. Этой позиции он придерживался и в дальнейшем. В августе 2014 года, возвращаясь из США, привез восемь бронежилетов, балаклавы и другую амуницию для бойцов из зоны АТО. Таможенники определенное время пытались его не пропустить. После того выставил на аукцион ракетку с персональным автографом и 5 наборов струн для ракетки и обмотку для ручки – деньги должны пойти на поддержку украинской армии. Регулярно помогает волонтерской организации "Вернись живым".

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Александр Долгополов имеет только два титула. Однако январе 2012 года достиг 13 строчки в рейтинге ATP. Все благодаря четвертьфиналу на Australian Open в 2011 году.

Леся Цуренко – обладательница шести титулов ITF в одиночном разряде. Она сейчас вторая ракетка Украины. В 2018 году дошла до четвертьфинала US Open. Поэтому в этом году она занимала 26-ю позицию (сейчас уже 27-ю).

Также стоит напомнить, что в Украине есть еще 18-летняя Даяна Ястремская (16-я позиция), 24-летняя Екатерина Козлова (106-я), 21-летняя Анлегина Калинина (108-я) и 16-летняя Марта Костюк (121-я).

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