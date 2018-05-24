Свитолина может стать первой ракеткой мира после Roland Garros

Украинская теннисистка Элина Свитолина, в случае успешного выступления на Roland Garros, сможет стать первой ракеткой мира.

Однако для этого ей надо выиграть турнир.

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Кроме того, есть еще два обязательных условия, чтобы украинка возглавила мировой рейтинг WTA. Первое из них заключается в том, чтобы нынешний лидер – румынка Симона Халеп – не дошла до финала Roland Garros, а второй номер мирового рейтинга – Каролин Возняцки вылетела еще до полуфинала.

Стоит добавить, что кроме Свитолиной, в общем еще пять теннисисток претендуют на звание первой ракетки мира после окончания Roland Garros. Это уже упомянутые Халеп и Возняцки, а также Габрине Мугуруса, Каролин Гарсия и Каролина Плискова.

Battle for No.1: Six women can leave @rolandgarros with the No.1 ranking. Can Simona Halep hold off the contenders?



Scenarios: https://t.co/0aElsT7nms pic.twitter.com/bO5NnkfaRn — WTA Insider (@WTA_insider) 23 травня 2018 р.

К слову, две украинские теннисистки – Марта Костюк и Ангелина Калинина – не сумели пройти квалификацию Roland Garros.