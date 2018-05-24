19:43
24 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
26°C 12°C
  • пятница
    25°C 17°C
  • суббота
    21°C 13°C
  • воскресенье
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Бабушки Володи Путина. Бутафорский центр
Вєсті Кремля
22:53, 23 мая
Вести.UA. Полет Луценко. Новая профессия Иво Бобула
Вєсті.UA
21:16, 23 мая
Перегруженные
ЦРУ
09:12, 23 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Свитолина может стать первой ракеткой мира после Roland Garros

56 Читати новину українською
Элина Свитолина
Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина, в случае успешного выступления на Roland Garros, сможет стать первой ракеткой мира.

Однако для этого ей надо выиграть турнир.

Читайте также: Стараюсь продвигать Украину в мире, – Свитолина ответила Порошенко

Кроме того, есть еще два обязательных условия, чтобы украинка возглавила мировой рейтинг WTA. Первое из них заключается в том, чтобы нынешний лидер – румынка Симона Халеп – не дошла до финала Roland Garros, а второй номер мирового рейтинга – Каролин Возняцки вылетела еще до полуфинала.

Стоит добавить, что кроме Свитолиной, в общем еще пять теннисисток претендуют на звание первой ракетки мира после окончания Roland Garros. Это уже упомянутые Халеп и Возняцки, а также Габрине Мугуруса, Каролин Гарсия и Каролина Плискова.

К слову, две украинские теннисистки – Марта Костюк и Ангелина Калинина – не сумели пройти квалификацию Roland Garros.

Теги: Элина Свитолина Теннис Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук