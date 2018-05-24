Свитолина может стать первой ракеткой мира после Roland Garros
Украинская теннисистка Элина Свитолина, в случае успешного выступления на Roland Garros, сможет стать первой ракеткой мира.
Однако для этого ей надо выиграть турнир.
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Кроме того, есть еще два обязательных условия, чтобы украинка возглавила мировой рейтинг WTA. Первое из них заключается в том, чтобы нынешний лидер – румынка Симона Халеп – не дошла до финала Roland Garros, а второй номер мирового рейтинга – Каролин Возняцки вылетела еще до полуфинала.
Стоит добавить, что кроме Свитолиной, в общем еще пять теннисисток претендуют на звание первой ракетки мира после окончания Roland Garros. Это уже упомянутые Халеп и Возняцки, а также Габрине Мугуруса, Каролин Гарсия и Каролина Плискова.
К слову, две украинские теннисистки – Марта Костюк и Ангелина Калинина – не сумели пройти квалификацию Roland Garros.