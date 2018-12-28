Свитолина начнет сезон в Австралии: теннисистка объяснила почему

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что ей нравится начинать новый сезон в Брисбене (Австралия).

В интервью телеканалу 9news Элина заявила, что попытается снова победить в Брисбене.

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"Я очень рада вернуться в Брисбен. Постараюсь защитить свой титул. Здесь очень сильный состав участников, поэтому посмотрим, как все сложится. С нетерпением жду, когда сыграю здесь свои первые матчи", – сказала Элина.

"Хорошо начать год – это очень важно. Вот почему я выбираю Брисбен: мне нравится арена, атмосфера, болельщики потрясающие. Это отличный турнир, чтобы открывать свой сезон", – добавила теннисистка.

Напомним, что в прошлом году в финале турнира WTA Premier в австралийском Брисбене лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина встречалась с белоруской Александрой Саснович, которая несколько сенсационно оказалась в главном матче. В итоге игра завершилась со счетом 0:2 в пользу украинки.