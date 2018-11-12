Свитолина назвала самый памятный матч в своей карьере

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина вспомнила самые эмоциональные моменты своей блестящей карьеры.

В интервью на Youtube-канале Элина Свитолина назвала свой самый памятный матч в карьере.

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Наверное, это поединок против Серены Уильямс на Олимпийских играх-2016. Это были невероятные эмоции, которые я пережила, они переполняли после матча. Правда, матчи в Сингапуре тоже были все очень тяжелые и все, так сказать, из золота,

– сказала украинская теннисистка.

Напомним, что Элина Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA, победив в финале представительницу США Слоан Стивенс. После этой победы украинка поднялась на 4 место в рейтинге WTA.

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