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      Свитолина назвала самый памятный матч в своей карьере

      28 Читати новину українською
      Элина Свитолина
      Элина Свитолина

      Четвертая ракетка мира Элина Свитолина вспомнила самые эмоциональные моменты своей блестящей карьеры.

      В интервью на Youtube-канале Элина Свитолина назвала свой самый памятный матч в карьере.

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      Наверное, это поединок против Серены Уильямс на Олимпийских играх-2016. Это были невероятные эмоции, которые я пережила, они переполняли после матча. Правда, матчи в Сингапуре тоже были все очень тяжелые и все, так сказать, из золота,
      – сказала украинская теннисистка.

      Напомним, что Элина Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA, победив в финале представительницу США Слоан Стивенс. После этой победы украинка поднялась на 4 место в рейтинге WTA.

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      Теги: Спорт Элина Свитолина Теннис
      Источник: 24 Канал
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