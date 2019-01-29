Свитолина объяснила, почему отказалась играть за сборную Украины

Первая ракетка Украины Элина Свитолина объяснила, почему не будет выступать за сборную Украины в ближайшем матче Первой Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.

Элина Свитолина в своем Facebook-аккаунте опубликовала обращение по поводу ситуации с ее снятием с Кубка Федерации, где она должна была играть в составе сборной Украины.

Читайте также: Ястремская впервые попала в топ-50 рейтинга WTA, Цуренко и Свитолина сохранили позиции

С грустью сообщаю, что после длительных консультаций с врачами, я приняла очень непростое решение пропустить матчи сборной Украины, которые пройдут в Польше,

– написала Элина.

Она вспомнила, что обещала выступать в составе национальной сборной еще в прошлом году, во время пресс-конференции в Киеве.

"Это трудное решение, потому что выступать за сборную Украины всегда честь для меня, и еще в прошлом году я запланировала участие в этих матчах. Однако, полученное в Австралии повреждения не позволяет мне пока приступить к тренировкам и, к сожалению, я не смогу сыграть на том уровне, котором могу. В данной ситуации меньше всего я бы хотела, это подвести нашу команду на корте", – написала Свитолина.

Интересно, что Элина никак не отреагировала на заявление Федерации тенниса Украины, в которой главной причиной отказа теннисистки ехать на турнир называются финансовые условия агента Свитолиной, Стефана Гурова.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram