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      Свитолина объяснила, почему отказалась играть за сборную Украины

      56 Читати новину українською
      Элина Свитолина
      Элина Свитолина / Фото из открытых источников

      Первая ракетка Украины Элина Свитолина объяснила, почему не будет выступать за сборную Украины в ближайшем матче Первой Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.

      Элина Свитолина в своем Facebook-аккаунте опубликовала обращение по поводу ситуации с ее снятием с Кубка Федерации, где она должна была играть в составе сборной Украины.

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      С грустью сообщаю, что после длительных консультаций с врачами, я приняла очень непростое решение пропустить матчи сборной Украины, которые пройдут в Польше,
      – написала Элина.

      Она вспомнила, что обещала выступать в составе национальной сборной еще в прошлом году, во время пресс-конференции в Киеве.

      "Это трудное решение, потому что выступать за сборную Украины всегда честь для меня, и еще в прошлом году я запланировала участие в этих матчах. Однако, полученное в Австралии повреждения не позволяет мне пока приступить к тренировкам и, к сожалению, я не смогу сыграть на том уровне, котором могу. В данной ситуации меньше всего я бы хотела, это подвести нашу команду на корте", – написала Свитолина.

      Интересно, что Элина никак не отреагировала на заявление Федерации тенниса Украины, в которой главной причиной отказа теннисистки ехать на турнир называются финансовые условия агента Свитолиной, Стефана Гурова.

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      Теги: Елина Свитолина Теннис Спорт
      Источник: 24 Канал
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