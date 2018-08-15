Свитолина обыграла россиянку Кузнецову и вышла в третий круг турнира WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно преодолела второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier 5 (Western & Southern Open) в Цинциннати (США) с призовым фондом 2,875 миллиона долларов.

Об этом сообщает "Укринформ".

Отметим, что Свитолина выиграла со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4 в противостоянии с россиянкой Светланой Кузнецовой. Теннисный матч продолжался 2 часа 43 минуты.

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Добавим, что до этого момента соперницы встречались на корте дважды: украинка была сильнее на Australian Open в 2014 году, а россиянка – в сезоне-2016 в Москве.

В третьем раунде соревнований Свитолина под 5-м номером сыграет с победительницей матча Аманда Анисимова (США) – Петра Мартич (Хорватия).