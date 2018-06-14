Свитолина опубликовала результаты матчей Чемпионата мира 2018

Украинская теннисистка Элина Свитолина составила свой прогноз на Чемпионат мира по футболу 2018 года. В нем она определила все результаты матчей в группах, а также победителей в плей-офф турнира.

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На турнирной таблице Свитолина отметила, какие команды победят (или игры закончатся вничью), следовательно кто какое займет место в группе. Впоследствии она отметила команды, которые пройдут в плей-офф в последующие раунды.

По мнению Свитолиной, победителем турнира станет сборная Бразилии, которая в финале победит Испанию. В матче за третье место сойдутся Германия и Франция – победит "Бундестим".

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Прогноз Свитолиной на Чемпионат мира 2018