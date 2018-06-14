17:47
14 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
27°C 14°C
  • пятница
    29°C 18°C
  • суббота
    27°C 17°C
  • воскресенье
    29°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Джигурда идет в мэры Москвы. Окрещенные ракеты России
Вєсті Кремля
21:07, 13 июня
Вести.UA. Скромность Парубия. "Заслуги" политиков
Вєсті.UA
20:58, 13 июня
"Гаврилівські курчата": что же на самом деле стоит за успешным брендом
ЦРУ
09:00, 13 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Свитолина опубликовала результаты матчей Чемпионата мира 2018

87 Читати новину українською
Элина Свитолина спрогнозировала победителя Чемпионата мира
Элина Свитолина спрогнозировала победителя Чемпионата мира

Украинская теннисистка Элина Свитолина составила свой прогноз на Чемпионат мира по футболу 2018 года. В нем она определила все результаты матчей в группах, а также победителей в плей-офф турнира.

Читайте также: Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей

На турнирной таблице Свитолина отметила, какие команды победят  (или игры закончатся вничью), следовательно кто какое займет место в группе. Впоследствии она отметила команды, которые пройдут в плей-офф в последующие раунды.

По мнению Свитолиной, победителем турнира станет сборная Бразилии, которая в финале победит Испанию. В матче за третье место сойдутся Германия и Франция – победит "Бундестим".

Читайте также: Чемпионат мира по футболу 2018: турнирная таблица

Прогноз Свитолиной на Чемпионат мира 2018

Теги: Новости спорта Элина Свитолина Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Siemens холодильники
31 июля, 13:10 Siemens холодильники
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук