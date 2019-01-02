Свитолина опустится в рейтинге WTA после поражения на турнире в Австралии

Украинская теннисистка Элина Свитолина не лучшим образом начала 2019 год. В первом же официальном матче она уступила белорусской спортсменке Александре Саснович.

В 1/8 финала в Брисбене Свитолина уступила 1:2 (4:6, 6:0, 3:6). Таким образом Саснович взяла реванш за поражение в финале этого же турнира в 2018 году, который выиграла украинка.

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Учитывая, что Свитолина не смогла защитить свой титул, она потеряет 410 очков. И потому опустится аж на шестое место в рейтинге WTA. Пока же украинка на четвертой позиции.