Свитолина опустится в рейтинге WTA после поражения на турнире в Австралии
Украинская теннисистка Элина Свитолина не лучшим образом начала 2019 год. В первом же официальном матче она уступила белорусской спортсменке Александре Саснович.
В 1/8 финала в Брисбене Свитолина уступила 1:2 (4:6, 6:0, 3:6). Таким образом Саснович взяла реванш за поражение в финале этого же турнира в 2018 году, который выиграла украинка.
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Учитывая, что Свитолина не смогла защитить свой титул, она потеряет 410 очков. И потому опустится аж на шестое место в рейтинге WTA. Пока же украинка на четвертой позиции.
Источник: 24 Канал
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