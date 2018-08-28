Свитолина отказалась давать интервью российскому журналисту

Седьмая ракетка мира украинка Элина Свитолина отказалась общаться с российским журналистом на турнире US Open-2018.

Об этом сообщил продюсер и комментатор Eurosport Максим Янчевский в Twitter.

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Украинка после победы над Сачией Викери отказалась от флеш-интервью, ответив: "Простите, я не могу".

Портал "Большой теннис Украины" обратился за комментариями к Элине, и она ответила, что на данный момент по многим причинам приняла для себя решение не давать интервью российским СМИ.

Напомним, что Свитолина вышла во второй круг US Open-2018, где встретится с немкой Татьяной Марией. Теннисистки уже встречались в этом сезоне раньше – Элина проиграла Татьяне в первом раунде Wimbledon-2018.

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