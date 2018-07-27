Свитолина отказалась выступать на турнире в Москве по политическим мотивам

Украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась от участия в турнире Moscow River Cup по политическим мотивам. Но россияне не оставляют надежд пригласить украинку на будущие турниры.

Об этом заявил директор турнира Александр Островский.

"На первом этапе в числе звезд значилась Элина Свитолина. У нас с ней было подписано соглашение, но некоторое время назад в силу известных всем причин политического характера, командой Элины и ею самой, к сожалению, было принято решение в Россию не лететь", – цитирует Островского xsport.ua.

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При этом он заявил, что в следующем году они снова будут пытаться пригласить Свитолину выступить на турнире. Стоит отметить, что призовой фонд Moscow River Cup составляет 750 тысяч долларов США.

Напомним, на турнире в Москве выступали две украинки. Однако Ольга Янчук не сумела пройти квалификацию, а Екатерина Козлова вылетела во втором круге.