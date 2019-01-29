Свитолина ответила на обвинения Федерации тенниса Украины

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина ответила Федерации тенниса, которая обвинила теннисистку в том, что она не хочет выступать за сборную Украины из-за якобы низких финансовых условий. Элина заявила, что финансовые вопросы не были ключевым моментом в вопросе ее выступления за сборную.

Свитолиной еще минимум неделю не рекомендуется тренироваться.

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"С удивлением прочитала заявление ФТУ о том, что не сыграю в Польше из-за денег. Безусловно, со стороны моего агента были переговоры с представителями сборной и это стандартная мировая практика, но финансы не были и не могли быть ключевым моментом в вопросе выступления за сборную. К сожалению ФТУ, сфокусировавшись на финансовом вопросе, видимо, не услышала информацию о моей травме", – заявила Элина.

"Последние три матча в Мельбурне дались мне очень сложно из-за травмы и мы очень долго взвешивали все за и против моего участия в Кубке Федерации, но советы врачей были однозначными. Выход на корт в Польше может усугубить повреждение и крайне негативно сказаться на дальнейшем сезоне. Еще минимум неделю мне не рекомендуется тренироваться. мне очень жаль, что я не смогу помочь команде в Польше, но я прошу уважать мое решение и не делать в такой ситуации лишний пиар", – отметила теннисистка.

В Федерации тенниса Украины считают, что главной причиной отказа теннисистки ехать на турнир являются финансовые условия агента Свитолиной Стефана Гурова. Также не сыграет с Польшей Даяна Ястремская.

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