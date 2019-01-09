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      Свитолина перед стартом Australian Open-2019 потренировалась с действующей чемпионкой турнира

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      Элина Свитолина
      Элина Свитолина

      Первая ракетка Украины и шестая ракетка мира Элина Свитолина провела совместную тренировку с третьим номером мирового рейтинга и действующей чемпионкой Australian Open Каролиной Возняцки.

      Теннисистки работали со своими тренерами Эндрю Беттлсом и Петром Возняцки соответственно, а также спарринговали между собой.

      Читайте также: Костюк и Стаховский удачно стартовали в квалификации Australian Open-2019


      Элина Свитолина вместе с тренером Эндрю Беттлсом

      Девушки играли на арене "Маргарет Корт", одной из главных площадок Australian Open. Уже 10 января состоится жеребьевка соревнований в основной сетке.

      Квалификационные соревнования турнира Большого шлема стартовали 8 января, а игры основной сетки начнутся 14 января. Свой путь в отборе продолжают украинки Ангелина Калинина и Марта Костюк, а Катарина Завацкая покинула квалификацию.

      Напомним, в основную часть турнира заявились четыре украинские теннисистки: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Екатерина Козлова.

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      Теги: Спорт Елина Свитолина Теннис
      Источник: 24 Канал
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