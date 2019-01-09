Свитолина перед стартом Australian Open-2019 потренировалась с действующей чемпионкой турнира

Первая ракетка Украины и шестая ракетка мира Элина Свитолина провела совместную тренировку с третьим номером мирового рейтинга и действующей чемпионкой Australian Open Каролиной Возняцки.

Теннисистки работали со своими тренерами Эндрю Беттлсом и Петром Возняцки соответственно, а также спарринговали между собой.

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Элина Свитолина вместе с тренером Эндрю Беттлсом

Девушки играли на арене "Маргарет Корт", одной из главных площадок Australian Open. Уже 10 января состоится жеребьевка соревнований в основной сетке.

Квалификационные соревнования турнира Большого шлема стартовали 8 января, а игры основной сетки начнутся 14 января. Свой путь в отборе продолжают украинки Ангелина Калинина и Марта Костюк, а Катарина Завацкая покинула квалификацию.

Напомним, в основную часть турнира заявились четыре украинские теннисистки: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Екатерина Козлова.

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