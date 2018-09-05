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Свитолина поднимется на одну позицию в рейтинге WTA

13 Читати новину українською
Элина Свитолина войдет в топ-6 рейтинга WTA
Элина Свитолина войдет в топ-6 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднимется на одну позицию в рейтинге WTA после завершения Открытого чемпионата США по теннису.

С десятого сентября украинка займет шестое место мировой классификации, сообщает sport.ua.

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Сегодня две теннисистки сохраняли шансы обойти Элину и оставить ее на седьмой позиции. Но Слоан Стивенс проиграла Анастасии Севастовой, а Каролина Плишкова уступила Серене Уильямс. Среди шести теннисисток, которые остались на турнире, уже никто не сможет обойти Свитолину.

Что касается Чемпионской гонки, по результатам которой будет составлен список участниц Итогового турнира в Сингапуре, то пока украинка занимает высокое пятое место. По итогам US Open обойти ее может только Наоми Осака (в случае победы в финале).

Напомним, что в матче четвертого круга US Open украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела пройти соперницу из Латвии Анастасию Севастову.

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Теги: Элина Свитолина Теннис Спорт
Источник: 24 Канал
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