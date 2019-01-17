Свитолина подтвердила свой роман с французским теннисистом

Украинская теннисистка Элина Свитолина официально подтвердила, что она встречается с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Напомним, во время матча второго круга Australian Open французский теннисист поддерживал украинку в ее боксе. Поэтому о его присутствии Свитолину спросили сразу по окончании игры. Однако тогда она так и не дала однозначного ответа.

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"Поддержка Гаэля Монфиса? Я не ожидала, что меня спросят об этом прямо на корте, потому что я только закончила свой матч. Мы же здесь собрались ради тенниса, поэтому это было немного странно. Безусловно, что он поддерживает меня, а я поддерживаю его. И я, и он, каждый из нас понимает, через что проходит другой. И это здорово. Для вас это был сюрприз? Что ж, да, мы встречаемся", – подтвердила впоследствии на пресс-конференции Элина Свитолина.

Стоит отметить, что Свитолину и Монфиса неоднократно видели вместе. Летом 2018 года во время US Open теннисисты были вместе во время вечеринки игроков. Впоследствии они вместе проводили время в Дубае.

Гаэль Монфис – 32-летний французский теннисист. По состоянию на начало 2019 года – 33-я ракетка мира (лучший показатель – шестое место). Имеет в своем активе 7 титулов ATP. В свое время он встречался и с другими теннисистками – Доминикой Цибулковой и Ализе Корне.

Напомним, что в начале 2018 года Элина Свитолина разошлась с английским игроком в крикет Рисом Топли.

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