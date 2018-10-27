Свитолина показала, как необычно восстанавливается после изнурительного матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина в напряженном матче вышла в финал Итогового турнира в Сингапуре. Уже в воскресенье, 28 октября, ее ожидает решающий матч.

Полуфинальная встреча против Кики Бертенс длилась почти 3 часа. Поэтому, чтобы восстановиться и подготовиться к финалу, Свитолина принимает специальную ванну. Читайте также: Свитолина сенсационно вышла в финал Чемпионата мира в Сингапуре Recover , Rest ‍♀, Regroup ??‍♀! See you tomorrow in the Finals @WTAFinalsSG pic.twitter.com/bz6sowkYnI — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 27 жовтня 2018 р. Напомним, финал Итогового турнира WTA состоится в воскресенье, 28 октября. Соперницей украинки будет Слоан Стивенс. Начало встречи в 13:30.