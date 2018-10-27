Свитолина показала, как необычно восстанавливается после изнурительного матча
Украинская теннисистка Элина Свитолина в напряженном матче вышла в финал Итогового турнира в Сингапуре. Уже в воскресенье, 28 октября, ее ожидает решающий матч.
Полуфинальная встреча против Кики Бертенс длилась почти 3 часа. Поэтому, чтобы восстановиться и подготовиться к финалу, Свитолина принимает специальную ванну.
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Напомним, финал Итогового турнира WTA состоится в воскресенье, 28 октября. Соперницей украинки будет Слоан Стивенс. Начало встречи в 13:30.
Источник: 24 Канал
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