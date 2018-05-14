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Свитолина получила именную футболку от итальянской "Ромы" и выложила селфи с Тотти и Дель Пьеро

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Элина Свитолина
Элина Свитолина

В воскресенье, 13 мая, в Риме состоялся матч чемпионата Италии, в котором "Рома" принимала туринский "Ювентус". Посетила эту игру и украинская теннисистка Элина Свитолина.

Однако украинка была не просто зрительницей на этой игре. Из рук легенды "Ромы" Франческо Тотти Свитолина получила футболку клуба со своим именем под 10 номером. Именно под ним и выступал Тотти.

Элина Свитолина, Франческо Тотти и футболка "Ромы"

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Также Свитолина сделала селфи с еще одной легендой итальянского футбола, который выступал за "Ювентус" – Аллесандро Дель Пьеро.

Алессандро Дель Пьеро тоже имеет селфи с Элиной Свитолиной

Стоит отметить, что в Риме стартовал турнир WTA. Во втором круге Свитолина сыграет с Петрой Мартич, которая до этого обыграла украинку Лесю Цуренко.

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Теги: Новости спорта Элина Свитолина Теннис
Источник: 24 Канал
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