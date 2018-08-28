Свитолина получила неудобную соперницу во втором круге US Open-2018
Первая ракетка Украины Элина Свитолина узнала имя соперницы по второму кругу на US Open-2018.
Элина Свитолина и Татьяна Мария снова сыграют на турнире Большого Шлема, но в отличие от Wimbledon, матч на US Open пройдет во втором раунде.
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В целом это будет уже пятый матч между украинкой и немкой. Из предыдущих четырех поединков Мария выиграла три, но две победы датируются далеким 2012 годом.
Отметим, что матч Свитолина – Мария состоится в среду, 29 августа. Ориентировочное начало – в 18:00 по киевскому времени.
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Источник: 24 Канал
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