Свитолина получила престижную награду от Женской теннисной ассоциации

Первая ракетка Украины Элина Свитолина удостоена награды от Женской теннисной ассоциации (WTA) – Jerry Diamond ACES Award, которая вручается за популяризацию тенниса.

В WTA отметили, что Свитолина "последовательно выходит за рамки продвижения тенниса для поклонников и СМИ", участвуя в благотворительных мероприятиях. Украинская теннисистка получила эту премию впервые в своей спортивной карьере.

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Элина Свитолина получила награду Jerry Diamond ACES Award

Также награда "Возвращение года" досталась американке Серене Уильямс. Она вернулась после рождения дочери и дошла до финала на US Open и Wimbledon.

"Открытием года" стала белоруска Арина Соболенко, которая выиграла два турнира (в Нью-Хейвене и Ухане) и пробилась в топ-15.

А титул "Прорыв года" получила голландская теннисистка Кики Бертенс. Она пробилась в топ-10 рейтинга и выиграла четыре турнира. Именно Кики заменила Халеп на Итоговом турнире.

Напомним, что Свитолина, которая занимает 7-е место в чемпионской гонке WTA, не попала бы в Сингапур в случае выхода в полуфинал в Москве и Каролины Плишковой, и Кики Бертенс из Нидерландов.

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