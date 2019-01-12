Свитолина потеряла еще одну позицию в рейтинге WTA

Чешка Петра Квитова выиграла теннисный турнир Sydney International и с понедельника, 14 января, обойдет украинку Элину Свитолину в мировом рейтинге.

В финале Квитова в затяжном трьохсетовом поединке сломила сопротивление 15 ракетки мира Эшли Барти (1:6, 7:5, 7:6), второй год подряд останавливается в шаге от домашнего титула.

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Титул в Сиднее стал для Квитовой 26-м в карьере, причем с ноября 2016 года двукратная чемпионка Уимблдона выиграла 8 подряд финалов.

Таким образом Квитова с понедельника поднимется в рейтинге и обгонит Элину Свитолину, которая сейчас занимает 6 место. С 14 января она опустится на 7 место в классификации.

Свитолина уже не первый раз опускается в рейтинге в нынешнем сезоне. Она начинала 2019 год в статусе 4 ракетки мира. Неделю назад украинка опустилась с 4-го на 6 место, а теперь продолжит падение. Шанс исправить ситуацию у нее будет на первом турнире года из серии "Большого шлема".

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