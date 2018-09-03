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Свитолина позорно уступила на US Open

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Свитолина позорно уступила на US Open

В матче четвертого круга US Open украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела пройти соперницу из Латвии Анастасию Севастову. Для определения победительницы теннисисткам понадобились все три сета.

Начала Свитолина крайне неудачно, сразу же отдав гейм на своей подаче. Это позволило Севастовой повести в счете 2:0. Латвийка это преимущество удержала до конца сета, в девятом гейме еще раз выиграв подачу Свитолиной.

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Исправлять ситуацию украинка начала уже во втором сете. На этот раз она выиграла подачу соперницы на старте. В целом за весь сет Севастова победила лишь в одном гейме.

Полностью провалилась Свитолина в третьем сете, который выиграла Севастова 0:6. Именно она и проходит в четвертьфинал US Open.

Элина Свитолина – Анастасия Севастова 1:2 (3:6, 6:1, 0:6)

Теги: Теннис Новости спорта
Источник: 24 Канал
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