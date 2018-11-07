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      Свитолина претендует на еще одну престижную награду

      57 Читати новину українською
      Элина Свитолина претендует на звание лучшей теннисистки октября
      Элина Свитолина претендует на звание лучшей теннисистки октября

      Элина Свитолина претендует на звание лучшей теннисистки октября. Ее конкурентками будут Слоан Стивенс, Каролин Возняцки, а также Арина Соболенко.

      Голосование в этой номинации завершится 8 ноября. Победительница будет объявлена 9 ноября. Также будут определены прорыв месяца и лучший удар октября.

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      Ранее звездная украинка попадала в число номинанток на это звание в январе и феврале 2018 года.

      Напомним, что в январе и мае 2018 года лучшей теннисисткой была названа представительница Румынии Симона Халеп, в феврале и июне – чешка Петра Квитова, в марте и августе – японка Наоми Осака, в апреле – чешка Каролина Плишкова, в июле – немка Анжелика Кербер, в сентябре – Арина Соболенко из Беларуси.

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      Теги: Спорт Теннис Элина Свитолина
      Источник: 24 Канал
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