Свитолина претендует на еще одну престижную награду

Элина Свитолина претендует на звание лучшей теннисистки октября. Ее конкурентками будут Слоан Стивенс, Каролин Возняцки, а также Арина Соболенко.

Голосование в этой номинации завершится 8 ноября. Победительница будет объявлена 9 ноября. Также будут определены прорыв месяца и лучший удар октября.

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Ранее звездная украинка попадала в число номинанток на это звание в январе и феврале 2018 года.

Напомним, что в январе и мае 2018 года лучшей теннисисткой была названа представительница Румынии Симона Халеп, в феврале и июне – чешка Петра Квитова, в марте и августе – японка Наоми Осака, в апреле – чешка Каролина Плишкова, в июле – немка Анжелика Кербер, в сентябре – Арина Соболенко из Беларуси.

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