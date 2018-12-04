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      Свитолина претендует на "Приз зрительских симпатий" по итогам 2018 года

      34 Читати новину українською
      Элина Свитолина
      Элина Свитолина

      По итогам года украинская теннисистка Элина Свитолина может получить награду WTA Fan Favorite Award – самой любимой спортсменки среди болельщиков.

      Проголосовать за нашу соотечественницу может каждый желающий на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA), пройдя по этой ссылке. Имя победительницы будет объявлено в пятницу, 7 декабря.

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      Отметим, что в прошлом году украинка тоже участвовала в голосовании, а первое место заняла Симона Халеп. До этого в течение шести лет подряд победу в данной номинации праздновала Агнешка Радваньска.

      Напомним, Элина Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA, победив в финале представительницу США Слоан Стивенс. После этой победы украинка поднялась на 4 место в рейтинге WTA.

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      Теги: Спорт Элина Свитолина Теннис
      Источник: 24 Канал
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