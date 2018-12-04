Свитолина претендует на "Приз зрительских симпатий" по итогам 2018 года

По итогам года украинская теннисистка Элина Свитолина может получить награду WTA Fan Favorite Award – самой любимой спортсменки среди болельщиков.

Проголосовать за нашу соотечественницу может каждый желающий на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA), пройдя по этой ссылке. Имя победительницы будет объявлено в пятницу, 7 декабря.

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Отметим, что в прошлом году украинка тоже участвовала в голосовании, а первое место заняла Симона Халеп. До этого в течение шести лет подряд победу в данной номинации праздновала Агнешка Радваньска.

Напомним, Элина Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA, победив в финале представительницу США Слоан Стивенс. После этой победы украинка поднялась на 4 место в рейтинге WTA.

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