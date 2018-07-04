Свитолина продолжит свои выступления на Wimbledon

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выступит в смешанном парном разряде Wimbeldon. Ее партнером станет французский теннисист Николя Маю.

В первом раунде украино-французский тандем ждет встреча против пары Сантьяго Гонсалес и Ракель Атавы. В случае победы Свитолина встретится с шестыми сеяными на турнире – Эдуаром Роже-Вассленом и Андреа Сестини-Главачковой.

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Элина сенсационно оставила одиночный разряд Wimbeldon, уступив немке Татьяне Мари. Тем самым украинка впервые проиграла два поединка подряд с октября 2017 года.

Также в смешанном разряде выступят еще две украинки.

Людмила Киченок и Артем Ситак из Новой Зеландии в первом круге встретятся с хорватским дуэтом Антонио Шанчич/Петра Мартич. Победители данного матча сыграют в лидерами посева – хорватом Мате Павичем и Габриелой Дабровски из Канады.

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Надежда Киченок и Маркус Даниэлл из Новой Зеландии участие на турнире начнут матчем с французом Уго Нисом и японкой Суко Аоямой. Сильнейших в данном противостоянии будут ждать десятые сеяные – колумбиец Хуан Себастьян Кабал и Абигейл Спирс с США.