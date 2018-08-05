Свитолина провела тренировку со скандальной россиянкой перед стартом турнира в Монреале

Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела тренировку с россиянкой Марией Шараповой перед стартом на турнире в Канаде.

Обе теннисистки готовятся к престижному турниру WTA Premier 5 Соире Rogers в Монреале, который пройдет с 6-го по 12 августа.

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Свитолина начнет турнир со второго круга против победительницы встречи между Михаєлой Бузернеску и одной из теннисисток, прошедших квалификацию. В основной сетке WTA в Монреале также примут участие две другие представительницы Украины – Леся Цуренко и Катерина Бондаренко.

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