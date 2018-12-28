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      Свитолина прыгнула с моста в Австралии перед началом нового сезона: фото

      103 Читати новину українською
      Элина Свитолина
      Элина Свитолина / WTA

      Первая ракетка Украины Элина Свитолина уже прилетела в Брисбен и готовится к первому турниру нового сезона.

      Кроме тренировок, украинка позволяет себе и расслабляться. Спортсменка является поклонницей экстремального отдыха, и решила не отказывать себе в удовольствии накануне старта в турнире, прыгнуть с моста, расположенного на реке Брисбен.

      Читайте также: Свитолина начнет сезон в Австралии: теннисистка объяснила почему

      "Это было бесконечно круто!"– написала Элина на своей странице в Instagram.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      This was pretty freakin’ flippin’ awesome ! ??‍♀️ #Brisbane #australia

      Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

      Стоит отметить, что мост в Австралии под названием Story Bridge имеет высоту 74 метра.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Теннис Елина Свитолина
      Источник: 24 Канал
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