Свитолина прыгнула с моста в Австралии перед началом нового сезона: фото
Первая ракетка Украины Элина Свитолина уже прилетела в Брисбен и готовится к первому турниру нового сезона.
Кроме тренировок, украинка позволяет себе и расслабляться. Спортсменка является поклонницей экстремального отдыха, и решила не отказывать себе в удовольствии накануне старта в турнире, прыгнуть с моста, расположенного на реке Брисбен.
Читайте также: Свитолина начнет сезон в Австралии: теннисистка объяснила почему
"Это было бесконечно круто!"– написала Элина на своей странице в Instagram.
Стоит отметить, что мост в Австралии под названием Story Bridge имеет высоту 74 метра.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Сириль Депре перешел из команды "КТМ" в "Ямаху"31 мая 2013 , 10:41
Обзор матчей NHL: "Рейнджерс" выиграли дерби у "Айлендерс"30 октября 2013 , 11:14
Вакарчук: Сегодня ультрас по всей Украине стоят на охране правопорядка26 января 2014 , 14:33
В Крыму заочно осудили пятерых проукраинских футбольных фанатов9 июня 2015 , 12:05