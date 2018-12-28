Свитолина прыгнула с моста в Австралии перед началом нового сезона: фото

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уже прилетела в Брисбен и готовится к первому турниру нового сезона.

Кроме тренировок, украинка позволяет себе и расслабляться. Спортсменка является поклонницей экстремального отдыха, и решила не отказывать себе в удовольствии накануне старта в турнире, прыгнуть с моста, расположенного на реке Брисбен.

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"Это было бесконечно круто!"– написала Элина на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что мост в Австралии под названием Story Bridge имеет высоту 74 метра.

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