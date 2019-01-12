Свитолина рассказала о позорном случае с Марреем, который решил завершить карьеру

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вспомнила о приезде сборной Великобритании по теннису в Одессу, а также прокомментировала заявление Энди Маррея о завершении карьеры.

"На корте было много давления, и я была взволнована, пыталась делать все настолько быстро, насколько возможно", – делится Свитолина воспоминаниями о матче Кубка Дэвиса между сборными Украины и Великобритании в Одессе в 2006 году. Тогда 12-летняя Элина была одной из тех, кто подает мячи.

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"Я все делала здорово, но был один позорный для меня момент. Когда я отдавала полотенце Энди Маррею, то развернулась, чтобы забрать мяч, как раз была смена мячей. И он бросил мне полотенце обратно, а я его не поймала. Это было плохо, поскольку они играли на грунтовых кортах и поэтому его полотенце было грязным. Я смутилась, но в итоге я ко всему отнеслась профессионально и, думаю, выполнила хорошую работу", – цитирует Элину официальный сайт Australian Open.

Свитолина рассказала, что приезд сборной Великобритании в 2006 году – это важное событие и невероятный опыт, который она никогда не забудет.

"Читая новости вчера, мне было очень грустно. Маррей – один из моих любимых игроков. Я всегда смотрю его матчи и по-настоящему болею за него. Для меня это грустно, но, я надеюсь, что он сможет сыграть еще на нескольких турнирах, прежде чем у него начнется такая же успешная карьера и за пределами кортов", – прокомментировала Элина завершение карьеры британцем.

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