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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Свитолина сенсационно вылетела в первом круге Wimbledon

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Элина Свитолина
Элина Свитолина

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина неудачно стартовала на Wimbledon, покинув турнир уже в первом круге.

Игра Свитолиной против представительницы Германии Татьяны Марии длился два часа и 10 минут. И началась в 18:55 по местному времени. Поэтому закончилась, когда вокруг были сумерки.

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Начала украинка довольно неудачно, со старта за две минуты отдав свою подачу. В целом за первые шесть геймов украинка сумела выиграть лишь один. Поэтому когда дело дошло до того, что немка может занять первый сет, Свитолина добавила в игре. Помог в этом и перерыв, во время которого Свитолиной помогали медики – украинка жаловалась на ногу.

При счете 1: 5 Свитолина выиграла пять следующих геймов. При этом в восьмом гейме Мария имела четыре попытки, чтобы реализовать сет-пойнт на своей подаче, однако в итоге проиграла.

Но дело дошло до тай-брейка, где успешной таки оказалась соперница украинки.

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Второй сет начался с того, что первые четыре гейма теннисистки проигрывали свои подачи. При равном счете решающим стал седьмой гейм, когда подачу Марии выиграла Свитолина.

Третий сет – полностью в активе Марии. Немка выиграла первые пять геймов. На подвиг первого сета, когда Свитолина смогла отыграться, на этот раз украинку не хватило. Выиграв одну свою подачу, в следующей Мария оформила победу в матче и выход во второй круг Wimbledon. Свитолина сенсационно покидает турнир, уступив 57-й ракетке мира.

Элина Свитолина – Татьяна Мария 1:2 (6:4, 6:4, 1:6)

Теги: Теннис Новости спорта Элина Свитолина
Источник: 24 Канал
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